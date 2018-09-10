Украина призвала ОБСЕ обеспечить немедленное освобождение Сенцова и других политзаключенных
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время заседания ежегодного совещания по человеческому измерению ОБСЕ (HDIM), открывшегося в Варшаве.
"Мы призываем ОБСЕ обеспечить немедленное освобождение Олега Сенцова и всех украинских узников в России", - написал Сергей Кислица в своем Twitter.
По его словам, действия России относительно украинцев на Донбассе и в Крыму следует рассматривать как действия правонарушителей, которые заслуживают внимания Международного уголовного суда, и эти действия уже рассматриваются в Гааге.
#HDIM2018 we call on OSCE to secure immediate release of Oleg Sentsov, all Ukrainian prisoners in Russia; I personally do not appreciate being interrupted delivering my remarks when Ukrainians are being killed in Donbas, persecuted in Crimea, tortured in Russian prisons pic.twitter.com/eYOp8s1UGw— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 10 сентября 2018 г.
В Варшаве в понедельник, 10 сентября, началась двухнедельное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. В этом году в совещании принимают участие около 1,5 тысячи представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров.
- Как сообщалось, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- В России не хотят рассматривать прошение о помиловании Сенцова, говоря, что он сам должен просить об этом у Путина.
- Петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимые 100 тыс. голосов и теперь американское правительство должно его рассмотреть.
- Возобновилась возможность писать письма Сенцову и его сестра рассказала, как это делать.
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