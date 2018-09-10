 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украина призвала ОБСЕ обеспечить немедленное освобождение Сенцова и других политзаключенных


фото: REUTERS
Украина напомнила странам-участницам ОБСЕ об обязательствах в сфере прав и свобод граждан, чтобы обеспечить немедленное освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и других узников Кремля

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время заседания ежегодного совещания по человеческому измерению ОБСЕ (HDIM), открывшегося в Варшаве.

"Мы призываем ОБСЕ обеспечить немедленное освобождение Олега Сенцова и всех украинских узников в России", - написал Сергей Кислица в своем Twitter.

По его словам, действия России относительно украинцев на Донбассе и в Крыму следует рассматривать как действия правонарушителей, которые заслуживают внимания Международного уголовного суда, и эти действия уже рассматриваются в Гааге.

В Варшаве в понедельник, 10 сентября, началась двухнедельное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. В этом году в совещании принимают участие около 1,5 тысячи представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

10 сентября, 2018 понедельник

9 сентября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать