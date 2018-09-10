Украина призвала ОБСЕ обеспечить немедленное освобождение Сенцова и других политзаключенных

10 сентября, 2018, 15:23

Украина напомнила странам-участницам ОБСЕ об обязательствах в сфере прав и свобод граждан, чтобы обеспечить немедленное освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и других узников Кремля

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время заседания ежегодного совещания по человеческому измерению ОБСЕ (HDIM), открывшегося в Варшаве.

"Мы призываем ОБСЕ обеспечить немедленное освобождение Олега Сенцова и всех украинских узников в России", - написал Сергей Кислица в своем Twitter.

По его словам, действия России относительно украинцев на Донбассе и в Крыму следует рассматривать как действия правонарушителей, которые заслуживают внимания Международного уголовного суда, и эти действия уже рассматриваются в Гааге.

#HDIM2018 we call on OSCE to secure immediate release of Oleg Sentsov, all Ukrainian prisoners in Russia; I personally do not appreciate being interrupted delivering my remarks when Ukrainians are being killed in Donbas, persecuted in Crimea, tortured in Russian prisons pic.twitter.com/eYOp8s1UGw — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) 10 сентября 2018 г.

В Варшаве в понедельник, 10 сентября, началась двухнедельное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. В этом году в совещании принимают участие около 1,5 тысячи представителей правительств и гражданского общества стран ОБСЕ и стран-партнеров.