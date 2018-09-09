Жюри Венецианского кинофестиваля призвало освободить Сенцова

9 сентября, 2018, 09:57

Жюри Венецианского кинофестиваля, в которое в этом году также вошли режиссер Гильермо дель Торо, актриса Наоми Уоттс, актер и режиссер Кристоф Вальц, режиссер и сценарист Паоло Дженавезе, призвало Россию освободить украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова

Об этом сообщает AFP.

Дель Торо, который возглавляет жюри, отметил, что Сенцов был приговорен к 20 годам и подвергся пыткам после суда, который "явно не уважал права стороны защиты".

Политзаключенный Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ на 20 лет колонии, 14 мая 2018 объявил голодовку. Сенцов требует освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля. 28 мая Сенцов согласился на поддерживающую терапию.