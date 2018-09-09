Жюри Венецианского кинофестиваля призвало освободить Сенцова
9 сентября, 2018, 09:57
Жюри Венецианского кинофестиваля, в которое в этом году также вошли режиссер Гильермо дель Торо, актриса Наоми Уоттс, актер и режиссер Кристоф Вальц, режиссер и сценарист Паоло Дженавезе, призвало Россию освободить украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова
Об этом сообщает AFP.
Дель Торо, который возглавляет жюри, отметил, что Сенцов был приговорен к 20 годам и подвергся пыткам после суда, который "явно не уважал права стороны защиты".
Политзаключенный Олег Сенцов, незаконно осужденный в РФ на 20 лет колонии, 14 мая 2018 объявил голодовку. Сенцов требует освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля. 28 мая Сенцов согласился на поддерживающую терапию.
- Как сообщалось, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- В России не хотят рассматривать прошение о помиловании Сенцова, говоря, что он сам должен просить об этом у Путина.
- Петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимые 100 тыс. голосов и теперь американское правительство его рассмотреть.
- Возобновилась возможность писать письма Сенцов и его сестра рассказала, как это делать.
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