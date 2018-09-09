Сенцова уговаривают прекратить голодовку, - адвокат

9 сентября, 2018, 11:57

Состояние украинского режиссера Олега Сенцова стабильно, хотя сотрудники российской колонии обеспокоены его здоровьем и пытаются "сломить" политзаключенного Кремля, чтобы тот прекратил голодовку

Об этом адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, который посетил подзащитного 7 сентября, сообщил в комментарии "Громадському".

"Больше всего из-за здоровья Сенцова обеспокоена колония, ведь там считают, что он подходит к той ситуации, когда уже будут необратимые изменения. Его пытаются сломить, чтобы он прекратил голодовку. Ставят на то, что политические доводы якобы уже исчерпаны, и никому уже не интересно, что он голодает, так что это как бы бессмысленно", - сказал адвокат.

Динзе подчеркнул, что это нельзя назвать давлением, однако это похоже на монотонные увещевания, которые происходят ежедневно.

Впрочем, Сенцов не собирается прекращать голодовку. Ему, как и раньше, ставят капельницы, также он принимает питательную смесь.

Также адвокат отметил, что Сенцов все еще надеется на свое освобождение, однако надежды все меньше.

"Конечно, он надеется, что будет принято соответствующее политическое решение (о его освобождении – ред.), однако надежды все меньше...", - сказал Дінзе.

Как сообщалось, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов, незаконно приговоренный в РФ к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освобождения всех украинцев - политзаключенных Кремля.

22 июня мать политзаключенного Людмила Сенцова направила на имя президента РФ прошение о помиловании сына. Из Кремля ответили, что Сенцов должен сам подать соответствующее ходатайство.

Однако режиссер категорически отказывается писать какие-либо просьбы.

8 августа его сестра Наталья Каплан сообщила, что состояние здоровья Сенцова катастрофическое.

В целом в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно приговоренного в РФ к 12 годам колонии заключения за якобы шпионаж.