Прокуратура задержала наркоторговцев в погонах, которые сбывали амфетамин военным

9 сентября, 2018, 17:35

Сотрудники военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины в ночь на субботу задержали преступную группу в составе двух военнослужащих одной из воинских частей Вооруженных сил и гражданского лица непосредственно после сбыта психотропного вещества "амфетамин" в количестве 50 г

Операция была спланирована и проведена при содействии военного командования с целью разоблачения распространителей наркотических средств. Задержание проводилось совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Киевской области и оперативными работниками Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью СБУ, сообщает в воскресенье пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Наркодельцы в погонах покупали наркотики в Киеве, после чего распространяли их среди военнослужащих срочной и контрактной службы в учебном центре ВСУ на Черниговщине", - отмечают в прокуратуре.

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Также, информируют в ведомстве, в период проведения негласных следственных (розыскных) действий, военная прокуратура задокументировала факт продажи вышеупомянутыми правонарушителями в период августа - сентября 2018 г. психотропного вещества "амфетамин" в количестве 100 г.

"Во время проведения обыска мест проживания, а также транспортных средств, задержанных лиц изъято 97 патронов к автоматическому огнестрельному оружию, 15 единиц взрывчатки, 11 дымовых шашек, 3 полиэтиленовых пакета с веществом, внешне похожим на наркотическое средство "каннабис", а также психотропное вещество "амфетамин" в количестве 200 г", - говорится в сообщении.

Сейчас двум участникам преступной группировки готовят сообщение о подозрении в совершении преступления. Также готовится ходатайство в суд об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.