В День украинского кино президент поблагодарил Сенцова за непокорность

8 сентября, 2018, 10:24

Президент Украины Петр Порошенко поздравил кинематографическую общественность и всех любителей экранного искусства с Днем украинского кино и поблагодарил Олега Сенцова за непокорность и мужество

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня мы отдаем дань уважения корифеям отечественного киноискусства: Александру Довженко, Сергею Параджанову, Ивану Миколайчуку и другим. Их самобытный талант завоевал Украине достойное место в кругу кинематографических государств. Мы радуемся успехам современного кино, видим новое воплощение традиций национального кино, новое осмысление человека и эпохи", - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина уверенно наращивает объемы кинопроизводства. "Первые прокатные успехи отечественных лент свидетельствуют: украинцы любят свое кино и хотят его смотреть. Величественная история нашего народа, его неодолимая сила духа в нынешней героической борьбе против российской агрессии, за независимость и суверенитет стали центральной темой современного кино. Безусловно, государство и впредь будет поддерживать этот общественный запрос", - подчеркнул он.

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В то же время он выразил слова поддержки украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову.

"Низкий поклон, сердечные слова благодарности и поддержки кинорежиссеру Олегу Сенцову, который для всего мира стал символом непокоренности и мужества украинцев. Борьба за освобождение Олега не прекращается ни на мгновение. Добра, здоровья, благополучия и успехов всем!", - отметил Порошенко.