В День украинского кино президент поблагодарил Сенцова за непокорность
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Сегодня мы отдаем дань уважения корифеям отечественного киноискусства: Александру Довженко, Сергею Параджанову, Ивану Миколайчуку и другим. Их самобытный талант завоевал Украине достойное место в кругу кинематографических государств. Мы радуемся успехам современного кино, видим новое воплощение традиций национального кино, новое осмысление человека и эпохи", - отметил Порошенко.
Президент подчеркнул, что Украина уверенно наращивает объемы кинопроизводства. "Первые прокатные успехи отечественных лент свидетельствуют: украинцы любят свое кино и хотят его смотреть. Величественная история нашего народа, его неодолимая сила духа в нынешней героической борьбе против российской агрессии, за независимость и суверенитет стали центральной темой современного кино. Безусловно, государство и впредь будет поддерживать этот общественный запрос", - подчеркнул он.
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В то же время он выразил слова поддержки украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову.
"Низкий поклон, сердечные слова благодарности и поддержки кинорежиссеру Олегу Сенцову, который для всего мира стал символом непокоренности и мужества украинцев. Борьба за освобождение Олега не прекращается ни на мгновение. Добра, здоровья, благополучия и успехов всем!", - отметил Порошенко.
- Как сообщалось, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- В России не хотят рассматривать прошение о помиловании Сенцова, говоря, что он сам должен просить об этом у Путина.
- Петиция в поддержку Сенцова на сайте Белого дома собрала необходимые 100 тыс. голосов и теперь американское правительство должно ее рассмотреть.
- Восстановилась возможность писать письма Сенцову и его сестра рассказала, как это делать.
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