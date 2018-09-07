В Солсбери дом Скрипача начали очищать от "Новичка"
7 сентября, 2018, 22:30
В Солсбери в доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля начали процесс очищения от следов нервно-паралитического вещества Новичок
Об этом сообщает The Guardian.
Работы по обеззараживанию ведутся британскими военными и гражданскими специалистами, которые имеют опыт в устранении любых следов загрязнения, под руководством Департамента окружающей среды.
Отмечается, что очистка дома и прилегающих территорий может занять от нескольких дней до нескольких месяцев.
Устранения следов загрязнения будет "тщательным и кропотливым", но, насколько это возможно, с наименьшими разрушениями. В частности, решение о том, будет ли дом снесен или нет, еще не принято.
- Напомним, британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
- 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипаля и его дочери в Солсбери: это Александр Петров и Руслан Боширов.
- Премьер Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипаля являются офицерами российской военной разведки.
- По данным британских органов безопасности, количества "Новичка", находившегося во флаконе, могло хватить для убийства 4 тысяч человек.
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