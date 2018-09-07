В Солсбери дом Скрипача начали очищать от "Новичка"

7 сентября, 2018, 22:30

В Солсбери в доме бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля начали процесс очищения от следов нервно-паралитического вещества Новичок

Об этом сообщает The Guardian.

Работы по обеззараживанию ведутся британскими военными и гражданскими специалистами, которые имеют опыт в устранении любых следов загрязнения, под руководством Департамента окружающей среды.

Отмечается, что очистка дома и прилегающих территорий может занять от нескольких дней до нескольких месяцев.

Устранения следов загрязнения будет "тщательным и кропотливым", но, насколько это возможно, с наименьшими разрушениями. В частности, решение о том, будет ли дом снесен или нет, еще не принято.