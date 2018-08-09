Из-за разговорчивого футболиста "Динамо" проверят налоговики
9 августа, 2018, 16:04
Государственная фискальная служба проверит "Динамо" из-за противоречивых данных о зарплате парагвайского легионера киевлян Дерлиса Гонсалеса
Об этом сообщает Sport.ua.
Накануне СМИ обнародовали зарплатные ведомости игроков киевского "Динамо", по которым официальные зарплаты игроков клуба составляют около 20 тыс. грн в месяц.
Однако, в конце июля парагвайский футболист "Динамо Дерлис Гонсалес в интервью бразильскому изданию заявил, что получает в киевском клубе $110 тыс. в месяц.
Информацией заинтересовалась ГФС, которая начала проверку. "Соответствующая информация направлена в офис крупных налогоплательщиков ГФС для дальнейшего принятия мер налогового контроля", - сообщили налоговики.
- Дерлис Гонсалес в конце июля ушел на два года в аренду в бразильский "Сантос". В обмен киевляне получили полузащитника Витора Буэно.
- Ранее португальский футболист Криштиану Роналду получил два года условно и штраф в 19 млн евро за сокрытие доходов в Испании.
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