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Из-за разговорчивого футболиста "Динамо" проверят налоговики


фото: football.ua
Государственная фискальная служба проверит "Динамо" из-за противоречивых данных о зарплате парагвайского легионера киевлян Дерлиса Гонсалеса

Об этом сообщает Sport.ua.

Накануне СМИ обнародовали зарплатные ведомости игроков киевского "Динамо", по которым официальные зарплаты игроков клуба составляют около 20 тыс. грн в месяц.

Однако, в конце июля парагвайский футболист "Динамо Дерлис Гонсалес в интервью бразильскому изданию заявил, что получает в киевском клубе $110 тыс. в месяц.

Информацией заинтересовалась ГФС, которая начала проверку. "Соответствующая информация направлена в офис крупных налогоплательщиков ГФС для дальнейшего принятия мер налогового контроля", - сообщили налоговики.

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