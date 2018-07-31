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Футболист "Динамо" перешел в бразильский "Сантос"


фото: futebolatino.lance.com.br
Парагвайский вингер "Динамо" Дерлис Гонсалес подписал контракт с бразильским "Сантосом"

Об этом сообщает "Сантос" в twitter.

Детали контракта не разглашаются. Ранее было известно, что 24-летний парагваец перейдет в бразильский клуб на правах аренды на один год. Трансфер Гонсалеса стал частью сделки между "Динамо" и бразильским клубом об обмене футболистами. Киевский клуб вместо парагвайца в год получил полузащитника Витора Буэно.

Гонсалес в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" в разных турнирах 33 матча, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

24-летний парагваец начинал заниматься футболом на родине, однако еще в 2012 году попал в молодежную команду португальской "Бенфики", за основу которой не сыграл ни одного матча. Выступал в аренде за парагвайские "Гуарин" и "Олимпию".

В 2014 году был в 3 млн евро продан лиссабонцами в швейцарский "Базель", с которого в 2015 году за 9400000 евро перешел в "Динамо". За сборную Парагвая Гонсалес сыграл 29 матчей и забил 4 гола.

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