Футболист "Динамо" перешел в бразильский "Сантос"
Об этом сообщает "Сантос" в twitter.
Детали контракта не разглашаются. Ранее было известно, что 24-летний парагваец перейдет в бразильский клуб на правах аренды на один год. Трансфер Гонсалеса стал частью сделки между "Динамо" и бразильским клубом об обмене футболистами. Киевский клуб вместо парагвайца в год получил полузащитника Витора Буэно.
Гонсалес в прошлом сезоне сыграл за "Динамо" в разных турнирах 33 матча, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
24-летний парагваец начинал заниматься футболом на родине, однако еще в 2012 году попал в молодежную команду португальской "Бенфики", за основу которой не сыграл ни одного матча. Выступал в аренде за парагвайские "Гуарин" и "Олимпию".
В 2014 году был в 3 млн евро продан лиссабонцами в швейцарский "Базель", с которого в 2015 году за 9400000 евро перешел в "Динамо". За сборную Парагвая Гонсалес сыграл 29 матчей и забил 4 гола.
Devidamente assinado! Empréstimo do @DynamoKyiv, com dois anos de contrato. #BienvenidoDerlis pic.twitter.com/zlTi1IyK56— Santos Futebol Clube (@SantosFC) 31 июля 2018 г.
- Ранее стало известно, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич зарабатывает в пять раз меньше, чем Паулу Фонсека, который возглавляет "Шахтер".
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