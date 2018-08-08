Жених сорвал собственную свадьбу, чтобы спасти тонущего подростка

8 августа, 2018, 17:08

Мужчина прервал собственную свадьбу, чтобы раздеться и нырнуть в океан, когда увидел, как какой-то парень тонет

Как пишет издание Metro, 37-летний Зак Эдвардс позировал для фотографий со своей невестой Синди Эдвардс, когда девушка заметила подростка, который бултыхался в воде. Зак немедленно нырнул в воду на пляже в Ориндж-Бич, Алабама, США, и проплыл на 150 футов, чтобы спасти 18-летнего парня.

Подростка оттянуло от берега на буги-борде сильными течениями на пляже Шелл в Национальном парке Персидского залива примерно в в 6 вечера 3 августа

Гости на свадьбе были потрясены, увидев, что Зак и Синди пришли на свадебный прием мокрые и покрыты песком.

"Мы с Синди фотографировались возле воды, когда заметили подростка. По его лицу было видно, что у него не все в порядке. Я снял рубашку, и моя жена сказала, что у меня нет времени снимать штаны. Я побежал в воду, и взял буги-борд. Когда я добрался до него, мы были на расстоянии где-то в половину футбольного поля от берега. Парень продолжал говорить "я не могу дышать". Я старался удерживать его голову над водой", - рассказывает Зак.

По словам мужчины, течение было очень сильным, и это мешало им продвигаться дальше. "Я немного начал паниковать. Брюки усложняли мою задачу, но когда я увидел, что к нам направляются, то успокоился. К нам вылетел водный мотоцикл".

Жених также добавил, что не воспринимал всю серьезность ситуации, когда находился в воде, но потом его руки тряслись от адреналина".

Зак сказал: "Я думаю, люди недооценивают океан. Люди не читают знаки, и плавники должны быть очень осторожными. Даже опытные пловцы могут столкнуться с трудностями".