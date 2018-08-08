В США сестер-близняшек женили на братьях-близнецах священники-близнецы

8 августа, 2018, 12:50

В Твинсбурге, штат Огайо (США), 31-летние сестры-близнецы Бриттани и Бриана Дин вышли замуж за 34-летних близнецов Джоша и Джереми Сельерс

Как пишет издание Metro, свадебная церемония прошла на фестивале близнецов, где пары в свое время и познакомились.

Пары говорят, что у них была любовь с первого взгляда, и теперь Бриана вышла замуж за Джереми, а ее сестра Бриттани вышла замуж за Джоша.

"Для нас с сестрой это настоящее чудо, сбылась наша детская мечта. Я очень надеюсь, что у нас скоро будут дети-близнецы, которые смогут любить и поддерживать друг друга так же, как мы, - рассказала журналистам Бриана. - Мы понимали, что шансов мало, но все равно надеялись, что когда-нибудь найдем своих близнецов".

То же самое касается и Джоша с Джереми; Они поклялись не вступать в брак, если не полюбят идентичных сестер, заявив, что трудно встретить людей, которые действительно понимают такую двойную связь.

Пары планируют жить в одном доме и вместе растить будущих детей. "Когда у нас будут дети, формально они будут считаться кузенами, но технически будут приходиться друг другу родными братьями и сестрами, с общей генетикой. У них будут две мамы и двое пап, которые будут жить все вместе", - говорит Бриттани.

Девушки вышли замуж в одинаковых платьях и с одинаковыми прическами, а поженили их священники-близнецы.