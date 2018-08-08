Манафорт хотел сотрудничать с Порошенко и предлагал свою стратегию, - технолог президента

8 августа, 2018, 13:04

Стратег президента Петра Порошенко, народный депутат Игорь Грынив подтвердил, что в 2014 году встречался с американским политтехнологом Полом Манафортом по поводу сотрудничества

Об этом Гринев заявил в комментарии "Украинской правде".

По его словам, Манафорт пытался предложить свои услуги и свою стратегию для кампании Порошенко.

"Я встречался с ним тогда (в 2014 году) и выслушал его стратегию, но на этом трехчасовом разговоре с ним все закончилось", - отметил Грынив.

Он отметил, что адвокаты американца, вероятно, рассказывают о сотрудничестве Манафорта с другими украинскими политиками, чтобы его восприняли не только как стратега президента беглого Виктора Януковича, а как политтехнолога, способного работать с представителями разных фракций.

Гринев рассказал, что политтехнолог очень хотел сотрудничать с Порошенко и готовился к этому. Впрочем, Манафорт так и не понял, что страна после Майдана изменилась.

По его словам, предложения американца больше подходили для стратегии 2009-2010 годов, а не для послереволюционного периода 2014 года.