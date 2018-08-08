Манафорт хотел сотрудничать с Порошенко и предлагал свою стратегию, - технолог президента
Об этом Гринев заявил в комментарии "Украинской правде".
По его словам, Манафорт пытался предложить свои услуги и свою стратегию для кампании Порошенко.
"Я встречался с ним тогда (в 2014 году) и выслушал его стратегию, но на этом трехчасовом разговоре с ним все закончилось", - отметил Грынив.
Он отметил, что адвокаты американца, вероятно, рассказывают о сотрудничестве Манафорта с другими украинскими политиками, чтобы его восприняли не только как стратега президента беглого Виктора Януковича, а как политтехнолога, способного работать с представителями разных фракций.
Гринев рассказал, что политтехнолог очень хотел сотрудничать с Порошенко и готовился к этому. Впрочем, Манафорт так и не понял, что страна после Майдана изменилась.
По его словам, предложения американца больше подходили для стратегии 2009-2010 годов, а не для послереволюционного периода 2014 года.
- Напомним, на заседании суда по делу Манафорта его экс-партнер Рик Гейтс заявил, что Манафорт помогал Порошенко во время президентской кампании 2014 года.
- После этого в администрации президента отрицают, что Порошенко сотрудничал с Манафортом.
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