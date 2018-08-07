Левочкин и Ахметов платили Манафорту за помощь “Оппозиционному блоку”, - экс-партнер политтехнолога

7 августа, 2018, 20:42

Бывший партнер Манафорта Год Гейтс заявил в суде, что на банковские счета Манафорта перечисляли деньги Левочкин и Ахметов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На сегодняшнем судебном заседании по делу экс-руководителя штаба Трампа Пола Манафорта много говорилось об украинских политиках.

Бывший партнер Манафорта Год Гейтс заявил в суде, что на банковские счета Манафорта из украинских политиков больше всех перечислял деньги Сергей Левочкин. Переводы проходили через скрытые компании на Кипре.

Говорилось, что на протяжении 4 лет правления Януковича Манафорт сотрудничал с ним и уже после бегства Януковича из Украины Манафорт продолжал консультировать Оппозиционный блок. Эти консультации имели название - “новый политический проект”. Как сообщил Гейтс, на этот проект давали деньги Левочкин и Ринат Ахметов.

В июле 2014 года Манафорт поручил Гейтсу встретиться с Левочкиным во Франции и сообщить, что они закрывают все счета на Кипре из-за расследования ФБР. Манафорт предлагал перечислять деньги на другие счета.

Гейтс заявил, что Манафорт помогал украинскому президенту Петру Порошенко во время президентской кампании 2014 года. Он рассказал, что Манафорт не получил гонорара за свои услуги.

По его словам, последний раз они с Манафортом работали в Украине перед парламентскими выборами в октябре 2014 года. Гейтс отметил, что они работали над кампанией "Оппозиционного блока".