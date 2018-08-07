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В Администрации президента отрицают, что Порошенко сотрудничал с Манафортом

В Администрации президента Украины прокомментировали слова экс-партнера Пола Манафорта Река Гейтса о том, что Манафорт принимал участие в президентской кампании Петра Порошенко в 2014 году

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"Команда Петра Порошенко никогда не сотрудничала ни с Манафортом, ни с его людьми. Предложения о сотрудничестве поступали среди других, однако, даже не рассматривались", - заявили в пресс-службе.

Напомним, на заседании суда по делу Манафорта Гейтс заявил, что Манафорт помогал Порошенко во время президентской кампании 2014 года.

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