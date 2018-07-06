Виталий Кличко и Леннокс Льюис договорились о бое в Киеве

6 июля, 2018, 13:07

Бывшие чемпионы мира по боксу Виталий Кличко и Леннокс Льюис проведут бой в Киеве

Об этом сообщает Klitschko-brothers.

Бой состоится во время 56-го конгресса WBC (Всемирного боксерского совета), который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября 2018 года. Это будет выставочный поединок, который состоится в рамках благотворительного аукциона. Его подробности, а также формат боя пока не афишируются.

Напомним, бой Кличко против Льюиса, состоялся 21 июня 2003 года и позже был признан "боем десятилетия в супертяжелом весе". Тогда поединок остановили из-за рассечения у украинца и отдали победу британцу. Льюис обещал реванш, но не сдержал слова и через несколько месяцев объявил о завершении карьеры.

56-й конгресс WBC впервые в истории пройдет в Киеве. В Украину прилетят около 700 участников конвенции из 160 стран мира. Среди них будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, а также спортивные менеджеры и функционеры.