Семья, алкоголь или уборка: что больше всего радует украинцев. Рейтинг

6 августа, 2018, 15:21

Социологическая группа Рейтинг провела исследование и узнала, что приносит украинцам больше всего радости в жизни

.Рейтинг опубликовали на своем сайте.

Они опросили 2000 украинцев в возрасте от 18 лет и старше.

В тройку вещей, которые больше всего радуют украинцев, входят семья (74%), дети (63%) и друзья (49%). Эти группы лидируют в рейтинге радости 10 лет.

Следующими в списке оказались путешествия - они радуют 30% украинцев. Столько же людей получают удовольствие от общения с природой. Деньги же радуют украинцев на 1% меньше. 25% жителей Украины находит радость в работе, а 24% - в домашних животных.

Почти каждому пятому украинцу приносят радость отпуска / каникулы, книги, интернет, просмотр телевизора, еда, секс, а также уборка по дому и занятия спортом.

Каждому же шестому - кино, дни рождения, молитва и шопинг. Лишь 5% радуются обучению и алкоголю, 1-2% ищут счастья в азартных играх и легких наркотиках.

Только 1% украинцев отметили, что им ничего не приносит радость в жизни.