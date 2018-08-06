Семья, алкоголь или уборка: что больше всего радует украинцев. Рейтинг
.Рейтинг опубликовали на своем сайте.
Они опросили 2000 украинцев в возрасте от 18 лет и старше.
В тройку вещей, которые больше всего радуют украинцев, входят семья (74%), дети (63%) и друзья (49%). Эти группы лидируют в рейтинге радости 10 лет.
Следующими в списке оказались путешествия - они радуют 30% украинцев. Столько же людей получают удовольствие от общения с природой. Деньги же радуют украинцев на 1% меньше. 25% жителей Украины находит радость в работе, а 24% - в домашних животных.
Почти каждому пятому украинцу приносят радость отпуска / каникулы, книги, интернет, просмотр телевизора, еда, секс, а также уборка по дому и занятия спортом.
Каждому же шестому - кино, дни рождения, молитва и шопинг. Лишь 5% радуются обучению и алкоголю, 1-2% ищут счастья в азартных играх и легких наркотиках.
Только 1% украинцев отметили, что им ничего не приносит радость в жизни.
- Напомним, бизнес-коуч, теоретик и практик по вопросам лидерства Лолли Даскал назвала четыре привычки, становятся препятствием нашего ощущения гармонии и счастья.
- А ученые из Университета Огайо определили, что больше счастья приносят продукты, которые вы едите в естественном виде.
Читайте также
-
-
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
Читайте также
-
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины