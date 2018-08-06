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Малиновский снова забил со штрафного в чемпионате Бельгии


фото: krcgenk.be
Украинский футболист Руслан Малиновский забил очередной гол со штрафного за бельгийский "Генк"

Во 2-м туре чемпионата Бельгии в матче между "Генком" и командой другого украинского легионера Романа Безуса - "Сент-Труйденом", Малиновский на 68-й минуте матча открыл счет. Украинец в очередной раз удачно выполнил штрафной удар и вложил мяч в девятку ворот.

"Генк" победу удержать не смог, пропустил за 4 минуты и сыграл вничью 1:1. Отличился Эндо, который за несколько минут до этого вышел на поле вместо Безуса.

 

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