Селезнев забил и стал лучшим футболистом Суперкубка Турции
6 августа, 2018, 10:28
Украинский форвард "Акхисара" Евгений Селезнев забил гол и был признан лучшим игроком матча за Суперкубок Турции
Селезнев открыл счет в матче против "Галатасарая" на 5-й минуте. "Галатасарай" в конце второго тайма сравнял счет. В серии послематчевых пенальти украинец реализовал свой одиннадцатиметровый, "Акхисар" победил 5:4 и впервые стал обладателем Суперкубка Турции.
Форварда сборной Украины признали лучшим игроком матча. После встречи Селезнев получил специальную награду от президента Федерации футбола Турции Йылдырыма Демирорена.
- В прошлом сезоне украинский нападающий вместе с "Акхисаром" выиграл Кубок Турции.
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