 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Селезнев забил и стал лучшим футболистом Суперкубка Турции


фото: fotomac.com.tr
Украинский форвард "Акхисара" Евгений Селезнев забил гол и был признан лучшим игроком матча за Суперкубок Турции

Селезнев открыл счет в матче против "Галатасарая" на 5-й минуте. "Галатасарай" в конце второго тайма сравнял счет. В серии послематчевых пенальти украинец реализовал свой одиннадцатиметровый, "Акхисар" победил 5:4 и впервые стал обладателем Суперкубка Турции.

Форварда сборной Украины признали лучшим игроком матча. После встречи Селезнев получил специальную награду от президента Федерации футбола Турции Йылдырыма Демирорена.

 

 

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 августа, 2018 понедельник

5 августа, 2018 воскресенье

больше новостей

6 августа, 2018 понедельник

5 августа, 2018 воскресенье

4 августа, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать