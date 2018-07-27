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Как украинец Малиновский забил со штрафного в Лиге Европы


фото: krcgenk.be
Украинский полузащитник бельгийского "Генке" Руслан Малиновский забил гол со штрафного в Лиге Европы

В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы между "Генком" и "Фолой" из Люксембурга, Малиновский открыл счет на 4-й минуте отличным ударом со штрафного. Это положило начало разгромной победе бельгийцев со счетом 5:0.

  • 26 июля в первой игре второго квалификационного раунда Лиги Европы стартовал первый украинский клуб - "Мариуполь", сыгравший в гостях вничью со шведским "Юргорденом".
  • Ранее соперником "Зари" по третьему раунду отбора Лиги Европы стала португальская "Брага".
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