Как украинец Малиновский забил со штрафного в Лиге Европы

27 июля, 2018, 11:19

Украинский полузащитник бельгийского "Генке" Руслан Малиновский забил гол со штрафного в Лиге Европы

В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы между "Генком" и "Фолой" из Люксембурга, Малиновский открыл счет на 4-й минуте отличным ударом со штрафного. Это положило начало разгромной победе бельгийцев со счетом 5:0.