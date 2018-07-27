Как украинец Малиновский забил со штрафного в Лиге Европы
27 июля, 2018, 11:19
Украинский полузащитник бельгийского "Генке" Руслан Малиновский забил гол со штрафного в Лиге Европы
В матче второго квалификационного раунда Лиги Европы между "Генком" и "Фолой" из Люксембурга, Малиновский открыл счет на 4-й минуте отличным ударом со штрафного. Это положило начало разгромной победе бельгийцев со счетом 5:0.
- 26 июля в первой игре второго квалификационного раунда Лиги Европы стартовал первый украинский клуб - "Мариуполь", сыгравший в гостях вничью со шведским "Юргорденом".
- Ранее соперником "Зари" по третьему раунду отбора Лиги Европы стала португальская "Брага".
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-