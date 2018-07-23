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"Динамо" получило соперника по квалификации Лиги чемпионов


фото: uefa.com
Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которого соперника узнало "Динамо"

"Динамо" преодолеет квалификацию по пути представителей лиг. Потенциальными соперниками киевлян были три клуба - турецкий "Фенербахче", бельгийский "Стандард" и чешская "Славия". По итогам жеребьевки команде Александра Хацкевича досталась "Славия" из Праги.

Первый матч третьего квалификационного раунда состоится 7/8 августа в Праге, ответный - 14 августа в Киеве. Победители третьего круга отбора будут соревноваться за выход в групповой раунд Лиги чемпионов в раунде плей-офф.

В прошлом сезоне "Динамо" не смогло преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, уступив в третьем отборочном раунде швейцарскому "Янг Бойз". Киевляне продолжили выступления в Лиге чемпионов, где дошли до 1/8 финала и проиграли итальянскому "Лацио".

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