"Динамо" получило соперника по квалификации Лиги чемпионов
"Динамо" преодолеет квалификацию по пути представителей лиг. Потенциальными соперниками киевлян были три клуба - турецкий "Фенербахче", бельгийский "Стандард" и чешская "Славия". По итогам жеребьевки команде Александра Хацкевича досталась "Славия" из Праги.
Первый матч третьего квалификационного раунда состоится 7/8 августа в Праге, ответный - 14 августа в Киеве. Победители третьего круга отбора будут соревноваться за выход в групповой раунд Лиги чемпионов в раунде плей-офф.
В прошлом сезоне "Динамо" не смогло преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, уступив в третьем отборочном раунде швейцарскому "Янг Бойз". Киевляне продолжили выступления в Лиге чемпионов, где дошли до 1/8 финала и проиграли итальянскому "Лацио".
- 21 июля в Одессе в матче за Суперкубок Украины "Динамо" победило "Шахтер" - 1:0.
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