"Динамо" получило соперника по квалификации Лиги чемпионов

23 июля, 2018, 13:14

Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которого соперника узнало "Динамо"

"Динамо" преодолеет квалификацию по пути представителей лиг. Потенциальными соперниками киевлян были три клуба - турецкий "Фенербахче", бельгийский "Стандард" и чешская "Славия". По итогам жеребьевки команде Александра Хацкевича досталась "Славия" из Праги.

Первый матч третьего квалификационного раунда состоится 7/8 августа в Праге, ответный - 14 августа в Киеве. Победители третьего круга отбора будут соревноваться за выход в групповой раунд Лиги чемпионов в раунде плей-офф.

В прошлом сезоне "Динамо" не смогло преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, уступив в третьем отборочном раунде швейцарскому "Янг Бойз". Киевляне продолжили выступления в Лиге чемпионов, где дошли до 1/8 финала и проиграли итальянскому "Лацио".