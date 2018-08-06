Facebook запустит сервис для знакомств

6 августа, 2018, 13:50

Facebook решил запустить собственный сервис знакомств, отказавшись от системы, которая используется в популярном приложении Tinder

Об этом сообщает The Verge.

По словам эксперта мобильных платформ Джейна Манчуна, разработчики планируют создать сервис с собственным уникальным функционалом, ориентированным на серьезные отношения.

Facebook анонсировал сервис знакомств весной 2018 года. Глава компании Марк Цукерберг заявил тогда, что приложение позволит пользователям социальной сети подобрать кандидатов для серьезных отношений, "а не просто интрижки".

Ограничения планируют сделать жесткими - сервис не будет доступен для пользователей Facebook с несвободным статусом в анкете.

Независимый американский специалист по разработке Джейн Вонг, которая занимается исследованием нового кода Facebook, опубликовала в своем Twitter скриншоты приложения Facebook Dating.

Facebook is internally testing Facebook Dating.



I can't go past the signup screen because they are not activating all non-employee Dating profiles because, well, it's "pre-launch" ;) pic.twitter.com/VQFHUJIkuX — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 3 августа 2018 г.

Она выяснила, что сейчас проходят его предыдущие тесты, и активировать учетную запись могут только сотрудники. В социальной сети подтвердили, что работают над таким сервисом, но отказались сообщать подробности.

Несмотря на то, что сейчас воспользоваться приложением могут только работники социальной сети, на главной странице сайта отдельно отмечено, что "этот продукт не предназначен для свиданий с коллегами", a Facebook будет "наказывать работников за нарушение норм поведения". Участников теста просят указать ненастоящие данные и обещают удалить информацию перед запуском продукта.

При этом во время создания страницы пользователь может выбрать пол, а в качестве потенциального партнера указать не только мужской или женский гендер, но и другие варианты - например, "трансгендерная женщина".