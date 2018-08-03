Эмоциональное выгорание в отношениях. 5 симптомов и "лекарства" от них

3 августа, 2018, 14:15

Семейный психолог Алла Пилипюк назвала 5 симптомов эмоционального выгорания в отношениях и рассказала, что с ним делать

Об этом пишет Womo.

Со временем в отношениях пропадает страсть и превращается в рутину, а разговоры пара ведет на "автопилоте". Это называют эмоциональным выгоранием.

Его можно распознать по пятью симптомам:

Каждый совместный день копирует предыдущий;

В партнере вас раздражают малейшие мелочи. В его присутствии вы ведете себя отстраненные, закрытые, или готовы взорваться;

Отсутствуют романтические чувства, прикосновения, проявления любви;

У вас нет искреннего интереса к ее делам;

Вы намеренно задерживаетесь на работе, находите срочные дела, чтобы проводить с партнером меньше времени.

Чтобы избавиться от выгорания в отношениях, психолог советует придерживаться простых правил:

Не замалчивайте

Не стоит терпеть и ждать, что все само решится. Многие партнеры живут в состоянии эмоционального выгорания годами. Такое состояние тщетности бытия и неуверенности в своих силах влияют на все аспекты жизни.

Энергию производят двое

Если что-то где-то перегорело, разбираться надо в обоих партнерах. Если никто из партнеров не начинает разговор первым, стоит все же проявить инициативу.

Ставьте совместную с партнером цель

Подходит как кратко-, так и долгосрочная мотивация. В процессе достижения она сблизит и даст возможность почувствовать, что вы - единомышленники. Это может быть что угодно - от путешествия по Европе автостопом до рождения ребенка. Главное, чтобы было интересно обоим.

Прекратите сравнивать

В наши дни это сложно, потому что соцсети диктуют "моду на счастье". Не нужно зацикливаться на чужих примерах. Очень много в нашей жизни зависит от того, что мы о себе думаем. Транслируйте позитив, и он вернется.

Получайте свежие эмоции

Ваш мозг запоминает, кто был рядом в момент положительной эмоциональной встряски. Поэтому ищите новые ощущения и эмоции вместе. Это могут быть экстремальные выходные, новые занятия или путешествия.

Не подавляйте свои желания

Как часто вы задумываетесь над тем, чего реально хотите? Не заменяйте "я хочу" на "я должен/должна". Не забывайте про собственные стремления и желания.

Станьте автором своей жизни

Ваш позитивный внутренний настрой - вот самое главное условие. Если вы довольны собой, то притягиваете хорошее в свою жизнь. Для этого нужно развивать уверенность в себе. Научитесь ценить себя, и окружающий мир ответит вам тем же.