Как сохранить идеальные отношения в браке. Советы от Николь Кидман

27 июня, 2018, 13:59

Австралийская актриса Николь Кидман празднует 12 лет брака с кантри-музыкантом Китом Урбаном

Об этом пишет The Daily Mail.

По случаю годовщины актриса делится советом, который помогает сохранить теплые отношения в браке. Кидман призналась, что никогда не переписываются текстовыми сообщениями в соцсетях с Китом.

"Текст иногда может быть неверно истолкован. Я не хочу перечитывать сообщения и догадываться, что они могут означать. А потом читать его кому-нибудь, чтобы мне объясняли. Я не хочу, чтобы такое было между моим любимым и мной",- говорит актриса.

Вместо сообщений они используют видеочаты, где могут говорить на языке тела и голоса.

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Также к 12-й годовщине в браке Николь Кидман поделилась архивным видео со свадьбы, которое они сыграли в 2006 году.