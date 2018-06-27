Как сохранить идеальные отношения в браке. Советы от Николь Кидман
Об этом пишет The Daily Mail.
По случаю годовщины актриса делится советом, который помогает сохранить теплые отношения в браке. Кидман призналась, что никогда не переписываются текстовыми сообщениями в соцсетях с Китом.
"Текст иногда может быть неверно истолкован. Я не хочу перечитывать сообщения и догадываться, что они могут означать. А потом читать его кому-нибудь, чтобы мне объясняли. Я не хочу, чтобы такое было между моим любимым и мной",- говорит актриса.
Вместо сообщений они используют видеочаты, где могут говорить на языке тела и голоса.
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Также к 12-й годовщине в браке Николь Кидман поделилась архивным видео со свадьбы, которое они сыграли в 2006 году.
- Ранее стало известно, что дочь британского певца Стинга Элиот Самнер встречается с актрисой Жозефин де ла Буме.
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