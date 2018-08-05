В Нацполиции назвали условие легализации "евроблях"

5 августа, 2018, 22:16

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины Андрей Крищенко высказал мнение о том, что все автомобили с иностранной регистрацией нужно безоговорочно легализовать, но после этого полностью запретить их ввоз в страну

Такое заявление он сделал в интервью LB.ua.

"Нужно принимать жесткое законодательство. Даже просто убирать их с улиц. Я вообще не понимаю: в суверенном государстве существует целый пласт автомобилей с непонятными номерами! Да, есть дипломаты - у них официальная регистрация, есть транзитные машины, которые приехали и уехали. Но практику ввоза таких автомобилей нужно запретить. Легализовать все, что есть, за какие-то деньги и запретить", - заявил Крищенко.

Говоря о ДТП с участием "евроблях", Крищенко подчеркнул, что совершают преступления и провоцируют конфликты не "евробляхи", а люди.

"Особой разницы в преступлениях, совершенных на "евробляхах" и обычных машинах, нет", - сказал он.

При этом Крищенко уверен, что раскрытие преступления на "евробляхах" занимает больше времени.