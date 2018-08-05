В Нацполиции назвали условие легализации "евроблях"
Такое заявление он сделал в интервью LB.ua.
"Нужно принимать жесткое законодательство. Даже просто убирать их с улиц. Я вообще не понимаю: в суверенном государстве существует целый пласт автомобилей с непонятными номерами! Да, есть дипломаты - у них официальная регистрация, есть транзитные машины, которые приехали и уехали. Но практику ввоза таких автомобилей нужно запретить. Легализовать все, что есть, за какие-то деньги и запретить", - заявил Крищенко.
Говоря о ДТП с участием "евроблях", Крищенко подчеркнул, что совершают преступления и провоцируют конфликты не "евробляхи", а люди.
"Особой разницы в преступлениях, совершенных на "евробляхах" и обычных машинах, нет", - сказал он.
При этом Крищенко уверен, что раскрытие преступления на "евробляхах" занимает больше времени.
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