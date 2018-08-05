Австралия страдает от тяжелейшей за всю историю жары
Новый пакет предусматривает дополнительные $140 млн для единовременных выплат фермерам, а также поддержания психического здоровья, передает ВВС.
Таким образом, общая сумма финансирования этого направления составит $576 млн.
Хотя в Австралии сейчас зима, страна переживает крупнейшую в своей истории засуху.
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99% территории штата Новый Южный Уэльс, который является самым густонаселенным в стране и обеспечивает около четверти сельскохозяйственной продукции, в настоящее время страдают от засухи.
Объявив о дополнительном финансировании, премьер сказал: "Мы признаем, что сейчас мы край засух и ливней".
"Климат стал очень нестабильным и непрогнозируемым, однако австралийские фермеры выносливы. Они подготовились к засухе, они хорошие менеджеры, но это действительно имеет разрушительную силу", - подчеркнул он.
- Напомним, во Франции из-за жары правительство прекращает работу АЭС.
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