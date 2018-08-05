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Австралия страдает от тяжелейшей за всю историю жары

Австралийский премьер Малкольм Тернбулл заявил, что его страна стала "краем засухи", а потому правительство разработало ряд мер для помощи фермерам

Новый пакет предусматривает дополнительные $140 млн для единовременных выплат фермерам, а также поддержания психического здоровья, передает ВВС.

Таким образом, общая сумма финансирования этого направления составит $576 млн.

Хотя в Австралии сейчас зима, страна переживает крупнейшую в своей истории засуху.

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99% территории штата Новый Южный Уэльс, который является самым густонаселенным в стране и обеспечивает около четверти сельскохозяйственной продукции, в настоящее время страдают от засухи.

Объявив о дополнительном финансировании, премьер сказал: "Мы признаем, что сейчас мы край засух и ливней".

"Климат стал очень нестабильным и непрогнозируемым, однако австралийские фермеры  выносливы. Они подготовились к засухе, они хорошие менеджеры, но это действительно имеет разрушительную силу", - подчеркнул он.

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