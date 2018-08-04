Во Франции из-за жары останавливают АЭС

4 августа, 2018, 22:23

Во Франции из-за экстремальной жары приостановлена работа двух реакторов атомных электростанций

Один из реакторов АЭС "Бюже" на берегу реки Рона был остановлен в пятницу, 3 августа, реактор АЭС "Сент-Альбан" - днем ранее. Другие реакторы на этих станциях снизили свою мощность. АЭС "Фессенхайм" на границе с Германией также снизила нагрузку, передает DW.

Таким образом французские энергетики планируют предотвратить дальнейшее нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов. В Германии также из-за жары на днях несколько АЭС были вынуждены уменьшить нагрузку.

Тем временем немецкие аграрии хотят, чтобы правительство компенсировало им потери, которые они понесли из-за жары и засухи.

Глава Немецкого союза селян (DBV) Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) оценил возможную компенсацию в 1 миллиард евро. По его словам, в помощи нуждаются фермерские хозяйства, урожай которых снизился более чем на 30% по сравнению со средним показателем последних лет.