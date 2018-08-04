Во Франции из-за жары останавливают АЭС
Один из реакторов АЭС "Бюже" на берегу реки Рона был остановлен в пятницу, 3 августа, реактор АЭС "Сент-Альбан" - днем ранее. Другие реакторы на этих станциях снизили свою мощность. АЭС "Фессенхайм" на границе с Германией также снизила нагрузку, передает DW.
Таким образом французские энергетики планируют предотвратить дальнейшее нагревание водоемов, вода которых используется для охлаждения реакторов. В Германии также из-за жары на днях несколько АЭС были вынуждены уменьшить нагрузку.
Тем временем немецкие аграрии хотят, чтобы правительство компенсировало им потери, которые они понесли из-за жары и засухи.
Глава Немецкого союза селян (DBV) Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) оценил возможную компенсацию в 1 миллиард евро. По его словам, в помощи нуждаются фермерские хозяйства, урожай которых снизился более чем на 30% по сравнению со средним показателем последних лет.
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