"Аптечка" от жары: 10 советов от Ульяны Супрун
4 августа, 2018, 16:09
В МЗ собрали своеобразную “аптечку” с заметками о жаре. К примеру, солнцезащитный крем следует наносить на кожу каждый раз, как выходите на улицу, а не только, когда загораете
Также в жару стоит отказаться от алкоголя и пить много воды, пишет в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"На улице припекает, поэтому многим поскорее хочется выбежать на пляж позагорать, съесть мороженого или же засесть дома с включенным кондиционером. Конечно, вы можете это сделать. Но учитывайте, что жара, ультрафиолетовое излучение и грязные фильтры в кондиционерах могут сильно испортить вам удовольствие от отдыха", - отмечает она.
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Как отмечается в материале от главы Минздрава, загар тоже не способствует здоровью.
- Напомним, в начале июля Супрун публиковала советы о том, как не утонуть во время отдыха на воде.
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