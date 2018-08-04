 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Аптечка" от жары: 10 советов от Ульяны Супрун

В МЗ собрали своеобразную “аптечку” с заметками о жаре. К примеру, солнцезащитный крем следует наносить на кожу каждый раз, как выходите на улицу, а не только, когда загораете

Также в жару стоит отказаться от алкоголя и пить много воды, пишет в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"На улице припекает, поэтому многим поскорее хочется выбежать на пляж позагорать, съесть мороженого или же засесть дома с включенным кондиционером. Конечно, вы можете это сделать. Но учитывайте, что жара, ультрафиолетовое излучение и грязные фильтры в кондиционерах могут сильно испортить вам удовольствие от отдыха", - отмечает она.

Читайте также: Сказки о витаминах: почему большинство из них - пустая трата денег

Как отмечается в материале от главы Минздрава, загар тоже не способствует здоровью.

  • Напомним, в начале июля Супрун публиковала советы о том, как не утонуть во время отдыха на воде.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 августа, 2018 суббота

больше новостей

4 августа, 2018 суббота

3 августа, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать