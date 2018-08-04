"Аптечка" от жары: 10 советов от Ульяны Супрун

4 августа, 2018, 16:09

В МЗ собрали своеобразную “аптечку” с заметками о жаре. К примеру, солнцезащитный крем следует наносить на кожу каждый раз, как выходите на улицу, а не только, когда загораете

Также в жару стоит отказаться от алкоголя и пить много воды, пишет в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"На улице припекает, поэтому многим поскорее хочется выбежать на пляж позагорать, съесть мороженого или же засесть дома с включенным кондиционером. Конечно, вы можете это сделать. Но учитывайте, что жара, ультрафиолетовое излучение и грязные фильтры в кондиционерах могут сильно испортить вам удовольствие от отдыха", - отмечает она.

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Как отмечается в материале от главы Минздрава, загар тоже не способствует здоровью.