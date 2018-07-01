Супрун напомнила, как не утонуть во время отдыха на воде

1 июля, 2018, 18:52

С начала года в водоемах погибли около 500 человек, из них 44 ребенка. Большинства этих смертей можно было бы избежать, если бы люди придерживались простых правил поведения на воде

Об этом в Facebook пишет и.о.министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Особенно это касается детей. То, что детей можно оставить в воде самих, если они хорошо плавают - миф. Много опасностей не зависят от физических навыков. В отличие от взрослых дети часто не чувствуют опасности и могут легко потерять самоконтроль. Даже в течение минуты без присмотра, они могут наглотаться воды или же очень испугаться", - отмечает Супрун.

По ее словам, детям во время пребывания в воде нужен постоянный присмотр - будь то бассейн, река или мелководное озеро или же море.

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И.о. министра приводит несколько "на первый взгляд очевидных советов от Центр общественного здоровья МЗ Украины, которые на самом деле спасают жизни":

- Плавайте только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, отвечающих требованиям безопасности.

- Безопаснее отдыхать на воде в светлое время суток, плавать в спокойную безветренную погоду при температуре воды не ниже +17С, воздуха - не ниже +20С.

- Крайне опасно прыгать в местах, где неизвестны глубина и состояние дна.

- Не заплывайте за границу купания в акватории, огражденной буйками.

- Не подплывайте к моторным судам, парусникам, весельным лодкам и другим плавсредствам.

- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. ВОЗ отмечает, что плавание в нетрезвом состоянии является одной из главных причин, приводящих к трагическим последствиям на воде среди взрослых.

- Помните, что организовывать в воде игры, связанные с нырянием, захватами и подтоплением очень опасно.

- Не используйте для плавания автомобильные камеры, плоты, лежаки, доски.

- Не оставайтесь долго в воде. Опасность возникает из-за появления переутомления, судорог, перегрева на солнце или переохлаждения в воде. Поэтому обязательно делайте перерывы между заходами в воду, чтобы отдохнуть и набраться сил. Рекомендуемое время в воде 10-15 минут.

"Помните, утонуть можно менее чем за 2 минуты. Поэтому на воде нужно быть чрезвычайно осторожным и внимательным", - отмечает глава Минздрава.