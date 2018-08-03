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Из оккупированного Крыма ушла последняя западная гостиничная компания

Американская гостиничная компания Best Western Hotels & Resorts, которая была последней западной гостиничной сетью в Крыму, ушла из оккупированного полуострова

Об этом сообщает Reuters.

Компания ушла из Крыма из-за санкций, наложенные за аннексию Россией украинской территории. Отель Best Western Sevastopol оставался одним из немногих предприятий международных компаний в оккупированном Крыму после 2014 года.

Отель сейчас работает, но более не соотносит себя с Best Western Hotels & Resorts. Теперь он работает под названием "Севастопольский отель и спа".

Компания не управляет отелями сети напрямую, а осуществляет франчайзинговую модель, по которой владельцы или операторы гостиниц платят за использование бренда, маркетинг и службу поддержки. По данным сотрудника гостиницы, франчайзинговое соглашение севастопольского отеля с американской компанией завершилось в октябре 2017 года из-за санкций.

Оператором отеля в Севастополе стала компания Sevastopol Investment Group Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах.

Генеральный директор компании Best Western Hotels & Resorts отказался комментировать ситуацию.

  • Напомним, в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщили, что в экологии Крыма сложился катастрофическое состояние - полуостров возвращается к состоянию 50-х годов ХХ века.
  • На оккупированном полуострове 70% растительности или исчезло, или находится в неудовлетворительном состоянии по сравнению с 2016 годом.
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