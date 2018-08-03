Крым начал возвращаться к состоянию 50-х годов прошлого столетия, - Грымчак

3 августа, 2018, 07:27

На территории аннексированного Крыма ухудшилось состояние зеленого покрова в степной части полуострова из-за нехватки воды

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в интервью "Укринформу".

На вопрос о том, как можно охарактеризовать состояние экологии в Крыму, Грымчак сказал, что "можно констатировать, что оно катастрофическое".

"Наши снимки со спутников показывают, что фактически на сегодня 70% зеленого покрова степного Крыма или полностью исчезло, или не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году. Мы сравниваем снимки, которые были раньше и которые есть сейчас, и видим, что Крым начал возвращаться к состоянию, когда его освоение Украиной еще не началось. То есть к состоянию 50-х годов прошлого века. Речь идет не только о посевных площадях", - сказал заместитель министра.

По его словам, основной причиной этого является нехватка пресной воды на полуострове.

"Исчезают или находятся на грани исчезновения лесополосы, плодовые сады, виноградники - то есть те насаждения, восстановление которых требует значительного времени", - добавил он.

Также Гримчак отметил, что главная проблема - это резкое ухудшение качества почв. Также бешеными темпами происходит минерализация плодородных слоев.