Крым начал возвращаться к состоянию 50-х годов прошлого столетия, - Грымчак
Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в интервью "Укринформу".
На вопрос о том, как можно охарактеризовать состояние экологии в Крыму, Грымчак сказал, что "можно констатировать, что оно катастрофическое".
"Наши снимки со спутников показывают, что фактически на сегодня 70% зеленого покрова степного Крыма или полностью исчезло, или не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году. Мы сравниваем снимки, которые были раньше и которые есть сейчас, и видим, что Крым начал возвращаться к состоянию, когда его освоение Украиной еще не началось. То есть к состоянию 50-х годов прошлого века. Речь идет не только о посевных площадях", - сказал заместитель министра.
По его словам, основной причиной этого является нехватка пресной воды на полуострове.
"Исчезают или находятся на грани исчезновения лесополосы, плодовые сады, виноградники - то есть те насаждения, восстановление которых требует значительного времени", - добавил он.
Также Гримчак отметил, что главная проблема - это резкое ухудшение качества почв. Также бешеными темпами происходит минерализация плодородных слоев.
- Напомним, в оккупированном Россией Крыму 70% растительности или исчезло, или находится в неудовлетворительном состоянии по сравнению с 2016 годом.
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