В правительстве объяснили, почему в оккупированном Крыму возникли массовые проблемы с растительностью

2 августа, 2018, 14:59

В оккупированном Россией Крыму 70% растительности или исчезло, или находится в неудовлетворительном состоянии по сравнению с 2016 годом

Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает "Громадске радио".

По словам заместителя, проблемы с растительностью связаны с недостачей пресной воды. Ведь после оккупации Украина прекратила поставлять воду через канал из Днепра.

"Руководство оккупационной администрации сказало, что эти вопросы решат без Украины и начали интенсивно бурить дополнительные артезианские скважины, перебрасывать воду и фактически спровоцировали подъем солей на поверхность”, - рассказал Гримчак.

Он пояснил, что ранее соли и другие минералы были опущены на глубину с помощью их “смывания”. А до 1954 года степной Крым был полупустынный, были солончаки. Земля не была пригодна для сельскохозяйственного использования. Почти ничего не росло, потому что площадь была соленая.

"После строительства канала из Днепра в Крым происходил процесс полива солончаков для того, чтобы все минералы пошли вниз, так называемое "смывание". В результате удалось сделать так, что поверхность стала пригодной для сельского хозяйства и все эти соли и минералы пошли вниз достаточно глубоко", - рассказал Гримчак.

Единственный выход, по словам заместителя министра - вернуть Крым Украине и требовать в России выплату ущерба за оккупацию, которая привела к экологическому вреду.