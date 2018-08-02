В правительстве объяснили, почему в оккупированном Крыму возникли массовые проблемы с растительностью
Об этом заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает "Громадске радио".
По словам заместителя, проблемы с растительностью связаны с недостачей пресной воды. Ведь после оккупации Украина прекратила поставлять воду через канал из Днепра.
"Руководство оккупационной администрации сказало, что эти вопросы решат без Украины и начали интенсивно бурить дополнительные артезианские скважины, перебрасывать воду и фактически спровоцировали подъем солей на поверхность”, - рассказал Гримчак.
Он пояснил, что ранее соли и другие минералы были опущены на глубину с помощью их “смывания”. А до 1954 года степной Крым был полупустынный, были солончаки. Земля не была пригодна для сельскохозяйственного использования. Почти ничего не росло, потому что площадь была соленая.
"После строительства канала из Днепра в Крым происходил процесс полива солончаков для того, чтобы все минералы пошли вниз, так называемое "смывание". В результате удалось сделать так, что поверхность стала пригодной для сельского хозяйства и все эти соли и минералы пошли вниз достаточно глубоко", - рассказал Гримчак.
Единственный выход, по словам заместителя министра - вернуть Крым Украине и требовать в России выплату ущерба за оккупацию, которая привела к экологическому вреду.
- Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщало, что за халатное отношение оккупантов в аннексированном Крыму значительно уменьшился процент растительности.
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