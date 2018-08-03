Тренер не видит препятствий для боя Ломаченко - Гарсия

3 августа, 2018, 15:40

Тренер американского боксера Майки Гарсии знает, как организовать поединок с Василием Ломаченко

Об этом сообщает Es News.

Брат и тренер боксера Роберт Гарсия заявил, что представителям Василия Ломаченко нужно только позвонить американцу.

"Это несложный поединок в плане организации, поскольку Майки - свободный агент. Команде Ломаченко достаточно связаться с нами, и мы организуем этот поединок. Мы могли бы сделать это в декабре. Егис Климас, Боб Арум или кто-то еще из Top Rank. У них есть мой номер, связаться с нами просто. Мы рады сделать этот бой реальностью.

Я знаю, что Ломаченко хочет драться с Майки. Я знаю, Егис Климас хочет организовать этот поединок. Они мои хорошие друзья, отличные люди, отличная команда. Это бой хотят увидеть фанаты, так давайте сделаем этот поединок. Дозвонитесь нам, у вас есть мой номер", - сказал Роберт Гарсия.