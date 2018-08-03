Тренер не видит препятствий для боя Ломаченко - Гарсия
Об этом сообщает Es News.
Брат и тренер боксера Роберт Гарсия заявил, что представителям Василия Ломаченко нужно только позвонить американцу.
"Это несложный поединок в плане организации, поскольку Майки - свободный агент. Команде Ломаченко достаточно связаться с нами, и мы организуем этот поединок. Мы могли бы сделать это в декабре. Егис Климас, Боб Арум или кто-то еще из Top Rank. У них есть мой номер, связаться с нами просто. Мы рады сделать этот бой реальностью.
Я знаю, что Ломаченко хочет драться с Майки. Я знаю, Егис Климас хочет организовать этот поединок. Они мои хорошие друзья, отличные люди, отличная команда. Это бой хотят увидеть фанаты, так давайте сделаем этот поединок. Дозвонитесь нам, у вас есть мой номер", - сказал Роберт Гарсия.
- После победы над Робертом Истером, Майки Гарсия выразил желание выйти на ринг против Эррола Спэнса, который выступает на две категории выше легкого веса (до 61,2 кг).
- Боб Арум назвал поединок Ломаченко с Гарсией маловероятным, поскольку считает, что американец боится драться с украинцем.
- Ломаченко вернется на ринг 1 декабря и встретится с победителем поединка между мексиканцем Раймундо Бельтраном и пуэрториканцем Хосе Педрасою.
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