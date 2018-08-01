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Ломаченко узнал, с кем проведет бой в декабре


фото: Top Rank
Менеджер украинского боксера Эгис Климас назвал дату следующего боя и соперника Василия Ломаченко

Об этом сообщает ESPN.

По словам Климаса, украинец вернется на ринг 1 декабря, а его соперником станет победитель поединка между мексиканцем Раймундо Бельтраном и пуэрториканцем Хосе Педрасою, которые встретятся 25 августа.

"Я общался с главой Top Rank Бобом Арумом. Планы такие: 25 августа Бельтран проведет бой с Педрасою, а Ломаченко встречается с победителем противостояния. Бой Ломаченко с победителем боя Бельтран-Педраса состоится 1 декабря ", - сказал Климас.

  • Раймундо Белтран является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBO, Ломаченко владеет титулом WBA.
  • Его украинец 12 мая отобрал у венесуэльца Хорхе Линареса, которого он нокаутировал в дебютном поединке в новой категории.
  • После боя Ломаченко перенес операцию на плече, через которую он не смог вернуться на ринг в августе.
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