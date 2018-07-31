Промоутер считает, что Гарсия боится Ломаченко
31 июля, 2018, 11:15
Американский промоутер Боб Арум заявил, что Майки Гарсия избегает боя с Василием Ломаченко
Об этом сообщает The Ring.
По мнению Боба Арума, американский боксер не любит рисковать, поэтому не выйдет на поединок против Василия Ломаченко, потому что понимает, что терпит поражение.
"Гарсия не любит рисковать. Он отчаянно боится драться с Ломаченко. Знает, что Василий сделает из него посмешище. Если Майки будет драться с Ломаченко так, как боксировал с Істером, украинец его просто уничтожит", - сказал Арум, который отметил, что не верит, что бой украинца с Гарсией состоится.
- 28 июля Майки Гарсия единогласным решением судей выиграл у Робрета Истера, отобрал у него титул IBF и добавил его к званию чемпиона мира по версии WBC.
- Василий Ломаченко 12 мая победил венесуэльца Хорхе Линареса и отобрал у него титул чемпиона мира WBA.
- Экс-чемпион мира Дэвид Хэй назвал фаворита боя между Александром Усиком и Тони Бэллью.
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