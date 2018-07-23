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Лига Европы: состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда


фото: uefa.com
Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда, по итогам которого получили соперников "Заря" и "Мариуполь"

В третьем квалификационном раунде могли стать: "Брага" (Португалия) и победители пары "Генк" (Бельгия) - "Фола" (Люксембург), ПАОК (Греция) - "Базель" (Швейцария), "Партизан" (Сербия) - "Тракай" (Литва), "Аталанта" (Италия) - "Сараево" (Босния и Герцеговина).

Потенциальными соперниками "Мариуполя" были: "Олимпиакос" (Греция); "Фейеноорд" (Голландия) и победители пары "Вентспилс" (Латвия) - "Бордо" (Франция), "Чихури" (Грузия) - "Марибор" (Словения); "Стьярнан" (Исландия) - "Копенгаген" (Дания).

В итоге соперником "Зари" стала "Брага", "Мариуполь" может сыграть с победителем пары "Венстпилс" - "Бордо".

Матчи этого отборочного раунда состоятся 9 и 14 августа.

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