"Динамо" интересуется форвардом сборной Швеции
3 августа, 2018, 12:24
В "Динамо" может перейти футболист сборной Швеции и бельгийского "Андерлехта" Исаак Телин
Об этом сообщает Het Nieuwsblad.
"Динамо" хочет арендовать 26-летнего форварда с правом выкупа, "Андерлехт" отдает приоритет продаже игрока. Если клубы не смогут договориться, то брюссельский клуб начнет рассматривать другие предложения. Кроме "Динамо", интерес к шведскому форварду проявляют российский "Локомотив" и английский "Ньюкасл".
В сезоне 2017/2018 Телин выступал на правах аренды за "Ваасланд-Беверен", форвард провел 39 матчей и забил 19 голов.
- 2 августа "Динамо" арендовало на два сезона у "Сантоса" бразильского полузащитника Витора Буэно.
- Сегодня в Киеве "Динамо" сыграет в чемпионате Украины против "Шахтера".
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