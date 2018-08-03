 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Динамо" интересуется форвардом сборной Швеции


фото: BELGA
В "Динамо" может перейти футболист сборной Швеции и бельгийского "Андерлехта" Исаак Телин

Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

"Динамо" хочет арендовать 26-летнего форварда с правом выкупа, "Андерлехт" отдает приоритет продаже игрока. Если клубы не смогут договориться, то брюссельский клуб начнет рассматривать другие предложения. Кроме "Динамо", интерес к шведскому форварду проявляют российский "Локомотив" и английский "Ньюкасл".

В сезоне 2017/2018 Телин выступал на правах аренды за "Ваасланд-Беверен", форвард провел 39 матчей и забил 19 голов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 августа, 2018 пятница

больше новостей

3 августа, 2018 пятница

2 августа, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать