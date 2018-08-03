"Динамо" интересуется форвардом сборной Швеции

3 августа, 2018, 12:24

В "Динамо" может перейти футболист сборной Швеции и бельгийского "Андерлехта" Исаак Телин

Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

"Динамо" хочет арендовать 26-летнего форварда с правом выкупа, "Андерлехт" отдает приоритет продаже игрока. Если клубы не смогут договориться, то брюссельский клуб начнет рассматривать другие предложения. Кроме "Динамо", интерес к шведскому форварду проявляют российский "Локомотив" и английский "Ньюкасл".

В сезоне 2017/2018 Телин выступал на правах аренды за "Ваасланд-Беверен", форвард провел 39 матчей и забил 19 голов.