В Италии украинские туристы застряли из-за переноса рейса

2 августа, 2018, 21:51

Украинские клиенты туроператора Join UP! вторые сутки не могут вернуться из Италии из-за переноса рейса по маршруту Римини-Одесса, который должен был отправиться еще 1 августа

О переносе рейсов сообщает сайт туроператора.

"Рейсы ANR5991 по маршруту Одесса-Римини и ANR5992 Римини-Одесса, запланированные на 1 августа на борту YanAir, были отложены по техническим причинам, о которых сообщила авиакомпания. Вывозной рейс для туристов Join UP! из Римини в Одессу запланирован на 3 августа", - говорится в сообщении.

Туроператор утверждает, что предоставил клиентам места в отелях с питанием, и обещает оплатить трансфер из отелей до аэропорта. Туристам рейса ANR5991 из Одессы компания предложила вылет из Киева 8 августа.

"В сложившейся ситуации Join UP! решил сократить направление Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании. По отмененным турам все туристы могут перебронировать направление, место и даты вылета, а в случае отказа от тура получить 100% компенсацию стоимости путевки", - отмечает оператор.