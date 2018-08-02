В Италии украинские туристы застряли из-за переноса рейса
О переносе рейсов сообщает сайт туроператора.
"Рейсы ANR5991 по маршруту Одесса-Римини и ANR5992 Римини-Одесса, запланированные на 1 августа на борту YanAir, были отложены по техническим причинам, о которых сообщила авиакомпания. Вывозной рейс для туристов Join UP! из Римини в Одессу запланирован на 3 августа", - говорится в сообщении.
Туроператор утверждает, что предоставил клиентам места в отелях с питанием, и обещает оплатить трансфер из отелей до аэропорта. Туристам рейса ANR5991 из Одессы компания предложила вылет из Киева 8 августа.
"В сложившейся ситуации Join UP! решил сократить направление Одесса-Римини, чтобы снизить нагрузку на партнерские авиакомпании. По отмененным турам все туристы могут перебронировать направление, место и даты вылета, а в случае отказа от тура получить 100% компенсацию стоимости путевки", - отмечает оператор.
- Напомним, ранее тысячи украинских клиентов авиакомпании Bravo Airways застряли в аэропортах из-за отмены их рейсов.
- В июле 170 украинских клиентов Join UP! застряли в аерпорт турецкой Анталии.
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