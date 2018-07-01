В аэропорту "Киев" от вчера застряли несколько тысяч туристов

1 июля, 2018, 13:35

В столичном аэропорту "Киев" от вчера задерживают рейсы

Об этом сообщает "112 Украина".

По состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержании семи рейсов.

Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталии и в Батуми.

Пассажиры пытались выяснить причины задержания одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.

В самом аэропорту от комментариев отказываются.