В аэропорту "Киев" от вчера застряли несколько тысяч туристов
1 июля, 2018, 13:35
В столичном аэропорту "Киев" от вчера задерживают рейсы
Об этом сообщает "112 Украина".
По состоянию на 12:00 на информационном табло сообщалось о задержании семи рейсов.
Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталии и в Батуми.
Пассажиры пытались выяснить причины задержания одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала им отвечали, что самолет сломался, потом что в компании возникли финансовые трудности, а потом вообще перестали поднимать трубку.
В самом аэропорту от комментариев отказываются.
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