В Турции в аэропорту застряли 170 украинцев, 30 из них - дети
Об этом сообщает ТСН.
Пассажиры, 30 из которых - дети, являются клиентами туроператора Join Up! На время задержки им не предоставили ни питания, ни воды. Впоследствии они получили посадочные документы на рейс авиакомпании SkyUp, но позже перевозчика сменили на Anda Air. Однако посадки до сих пор нет.
Читайте также: Как правильно выбирать туроператора. Комментарий адвоката
"Нам перенесли вылет и переселили в другой город. Надеюсь завтра буду в Украине. Join Up - "foreve the best", - написала в Facebook пассажирка Маришка Загоруйко.
В то же время пассажирка Леся Найчук пишет в Facebook, что в Турции застряли более 200 человек.
"Join UP безответственный туроператор, который бросил более 200 человек в Antalya International Airport на произвол судьбы. Уже сутки нас разводят, как последних. Вылет переносят каждые 3 часа. Представителя туроператора на горизонте не видно, и вряд ли появится! Аэропорт, в свою очередь, ведет себя, как пособник разводилы! Когда попадем в Киев, ответа нет", - написала Найчук.
- Напомним,ранее тысячи украинских клиентов авиакомпании Bravo Airways застряли в аэропортах из-за отмены их рейсов.
- Авиакомпания заявила, что рейсы отменили из-за задолженности туроператора OASIS в размере 25 млн грн.
Читайте также
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
-
-
15 июня, 2018 Куриный скандал на Киевщине
Читайте также
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
-