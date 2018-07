В Турции в аэропорту застряли 170 украинцев, 30 из них - дети

11 июля, 2018, 10:55

В аэропорту турецкого курортного города Анталья 170 пассажиров не могут вылететь в Украину

Об этом сообщает ТСН.

Пассажиры, 30 из которых - дети, являются клиентами туроператора Join Up! На время задержки им не предоставили ни питания, ни воды. Впоследствии они получили посадочные документы на рейс авиакомпании SkyUp, но позже перевозчика сменили на Anda Air. Однако посадки до сих пор нет.

"Нам перенесли вылет и переселили в другой город. Надеюсь завтра буду в Украине. Join Up - "foreve the best", - написала в Facebook пассажирка Маришка Загоруйко.

В то же время пассажирка Леся Найчук пишет в Facebook, что в Турции застряли более 200 человек.

"Join UP безответственный туроператор, который бросил более 200 человек в Antalya International Airport на произвол судьбы. Уже сутки нас разводят, как последних. Вылет переносят каждые 3 часа. Представителя туроператора на горизонте не видно, и вряд ли появится! Аэропорт, в свою очередь, ведет себя, как пособник разводилы! Когда попадем в Киев, ответа нет", - написала Найчук.