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"Юргорден" выпустил футболки с Европой без России

Шведский футбольный клуб "Юргорден" перед запланированным в Одессе выездным матчем с "Мариуполем" в Лиге Европы выпустил специальные футболки, посвященные возвращению команды в еврокубки

Об этом сообщает ISport.

На футболках в клубных сине-голубых тонах изображена карта Европы.

При этом на карте отсутствует Россия, а контуры Украины нарисованы с Крымом.

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