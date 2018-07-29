"Юргорден" выпустил футболки с Европой без России
29 июля, 2018, 20:34
Шведский футбольный клуб "Юргорден" перед запланированным в Одессе выездным матчем с "Мариуполем" в Лиге Европы выпустил специальные футболки, посвященные возвращению команды в еврокубки
Об этом сообщает ISport.
На футболках в клубных сине-голубых тонах изображена карта Европы.
При этом на карте отсутствует Россия, а контуры Украины нарисованы с Крымом.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-