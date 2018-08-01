Наследник Неймара: дебютант "Реала" поразил глупой симуляцией
1 августа, 2018, 15:59
Бразильский футболист "Реала" Винисиус в первом матче за мадридцев запомнился вопиющей симуляцией
В США в матче Международного кубка чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед" 18-летний бразилец схватился за лицо и упал рядом с защитником соперников Маттео Дармианом, хотя на повторе видно, что итальянский футболист находился в метре от Винисиуса.
Матч закончился поражением "Реала" со счетом 1:2, бразильский форвард никакими результативными действиями не отметился.
- В матче против "Манчестер Юнайтед" в составе "Реала" дебютировал украинский голкипер Андрей Лунин, который отыграл за мадридцев второй тайм и оставил свои ворота нетронутыми.
- Ранее в сети высмеяли постоянные симуляции форварда сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймара.
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