Наследник Неймара: дебютант "Реала" поразил глупой симуляцией

1 августа, 2018, 15:59

Бразильский футболист "Реала" Винисиус в первом матче за мадридцев запомнился вопиющей симуляцией

В США в матче Международного кубка чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед" 18-летний бразилец схватился за лицо и упал рядом с защитником соперников Маттео Дармианом, хотя на повторе видно, что итальянский футболист находился в метре от Винисиуса.

Матч закончился поражением "Реала" со счетом 1:2, бразильский форвард никакими результативными действиями не отметился.