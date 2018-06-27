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Лапша на голове и симуляции: в сети высмеяли футболиста Неймара


фото: REUTERS
В сети высмеяли бразильского футболиста Неймара за постоянные симуляции на поле и неуклюжую прическу

На странице Oh Me Goal в facebook появилось видео, на котором парень с привязанной скотчем к голове лапшой играет с мячом на улице, раз за разом спотыкается за прохожих и падает.

Неймара жестко раскритиковали за постоянные симуляции на поле и его новую прическу, которая многим болельщиками показалась нелепой.

 

 

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