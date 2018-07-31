Зинченко может продолжить карьеру в Испании

31 июля, 2018, 17:18

Украинским полузащитником "Манчестер Сити" интересуется испанский футбольный клуб "Жирона"

Об этом сообщает Marca.

Хавбек "Ман Сити" Александр Зинченко попал в сферу интересов "Жироны". Сейчас испанский и английский клубы обсуждают, кого из игроков можно отдать в аренду друг другу. "Жирона" среди игроков, которых она хотела бы получить, назвала украинца и испанца Браима Диаса.

Впрочем, оба футболиста выражают желание остаться в "Манчестер Сити". Зинченко уже сыграл за команду против "Ливерпуля" в Международном кубке чемпионов против "Ливерпуля". Диас также хочет в дальнейшем работать под руководством Хосепа Гвардиолы и согласен перейти только в команду, которая играет в Лиге чемпионов. В частности, 18-летним вингером интересуется дортмундская "Боруссия".