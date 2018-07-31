 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Футболисты "Манчестер Сити" отомстили Зинченко за шутки


фото: isport.ua
Одноклубники по "Манчестер Сити" пошутили над Александром Зинченко на тренировке

Во время тренировки "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт и Бернарду Силва схватили украинского футболиста, свалили его на газон и дали пинка. Очевидно, одноклубники таким образом отомстили Зинченко, который известен троллингом и шутками над партнерами по команде.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

31 июля, 2018 вторник

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать