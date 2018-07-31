Футболисты "Манчестер Сити" отомстили Зинченко за шутки
31 июля, 2018, 12:54
Одноклубники по "Манчестер Сити" пошутили над Александром Зинченко на тренировке
Во время тренировки "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт и Бернарду Силва схватили украинского футболиста, свалили его на газон и дали пинка. Очевидно, одноклубники таким образом отомстили Зинченко, который известен троллингом и шутками над партнерами по команде.
- Александр Зинченко заявил, что ради получения большей игровой практики готов покинуть "Манчестер Сити".
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26 июля украинец вышел в основном составе "Ман Сити" в игре Международного кубка чемпионов против "Ливерпуля".
- Ранее Евгений Коноплянка пошутил над Александром Зинченко в самолете сборной Украины.
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