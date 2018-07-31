Футболисты "Манчестер Сити" отомстили Зинченко за шутки

31 июля, 2018, 12:54

Одноклубники по "Манчестер Сити" пошутили над Александром Зинченко на тренировке

Во время тренировки "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт и Бернарду Силва схватили украинского футболиста, свалили его на газон и дали пинка. Очевидно, одноклубники таким образом отомстили Зинченко, который известен троллингом и шутками над партнерами по команде.