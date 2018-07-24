Зинченко готов покинуть "Манчестер Сити"

24 июля, 2018, 15:19

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил о готовности перейди в другой клуб

Об этом сообщает Manchester Evening News.

К такому решению украинца побуждает нехватка игровой практики в "Ман Сити" и то, что он вынужден выступать на неприсущей ему позиции левого защитника, хотя является номинальным центральным полузащитником.

"Я готов ко всему, конечно, мне хочется играть больше, чаще выходить на поле и показывать чего я стою. Посмотрим, что же будет дальше", - заявил Зинченко.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей и стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги. На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.