Зинченко готов покинуть "Манчестер Сити"
24 июля, 2018, 15:19
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко заявил о готовности перейди в другой клуб
Об этом сообщает Manchester Evening News.
К такому решению украинца побуждает нехватка игровой практики в "Ман Сити" и то, что он вынужден выступать на неприсущей ему позиции левого защитника, хотя является номинальным центральным полузащитником.
"Я готов ко всему, конечно, мне хочется играть больше, чаще выходить на поле и показывать чего я стою. Посмотрим, что же будет дальше", - заявил Зинченко.
В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей и стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги. На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.
- Украинец может продолжить карьеру в других английских клубах - "Фулхэме", или "Вулверхэмптоне".
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