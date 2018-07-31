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Украинский боксер узнал дату чемпионского боя


фото: Boxing News
Украинец Сергей Деревянченко сразится за звание чемпиона мира с американцем Дэниэлом Джейкобсом в ноябре

Об этом сообщает ESPN.

Поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) состоится 10 ноября в пригороде Нью-Йорке - Юниондейли.

Промоутеры боксеров Эдди Хирн и Лу Дибелла хотели провести бой в спорткомплексе Madison Square Garden или в Barclays Center, но не смогли договориться об аренде и согласовать дату с телеканалами, которые покажут бой.

10 ноября поединок будет транслироваться в США на телеканале НВО. Контракт еще не подписан, но все спорные вопросы решены.

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