Украинский боксер узнал дату чемпионского боя
31 июля, 2018, 16:50
Украинец Сергей Деревянченко сразится за звание чемпиона мира с американцем Дэниэлом Джейкобсом в ноябре
Об этом сообщает ESPN.
Поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) состоится 10 ноября в пригороде Нью-Йорке - Юниондейли.
Промоутеры боксеров Эдди Хирн и Лу Дибелла хотели провести бой в спорткомплексе Madison Square Garden или в Barclays Center, но не смогли договориться об аренде и согласовать дату с телеканалами, которые покажут бой.
10 ноября поединок будет транслироваться в США на телеканале НВО. Контракт еще не подписан, но все спорные вопросы решены.
- Титул IBF стал вакантным в июне, когда его отобрали у Геннадия Головкина из Казахстана, который отказался драться с обязательным претендентом на титул - Сергеем Деревянченко.
- Зато Геннадий Головкин проведет в сентябре бой-реванш с мексиканцем Саулем Альваресом.
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