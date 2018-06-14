Звездные боксеры Головкин и Альварес договорились о реванше

14 июня, 2018, 10:33

Казахстанец Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес встретятся во второй раз

Об этом сообщает Boxingscene.

Головкин, владеющий титулами чемпиона мира WBC, WBA и IBO в среднем весе (до 72,6 кг), встретится с Альваресом 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

13 июня команда мексиканца поставила ультиматум и сделала Головкину последнее предложение, предложив распределение призового фонда в пропорции 57,5% на 42,5% в пользу мексиканца. В то же время, чемпион мира требовал одинаковых гонораров и отказался от предложения промоутеров Альвареса. Однако, вскоре представители компании мексиканца - Golden Boy Promotions сообщили, что бой состоится.

Геннадий Головкин и Сауль Альварес впервые встретились осенью 2017 года - бой закончился спорной ничьей, что позволило казахстанцу сохранить титулы. Повторный поединок был назначен на май 2018 года, но он сорвался из-за положительной допинг-пробу мексиканца.

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