У лучшего боксера мира отобрали титул за отказ драться с украинцем

7 июня, 2018, 10:47

IBF лишила казахстанца Геннадия Головкина чемпионского титула за отказ встречаться с украинцем Сергеем Деревянченко

Об этом сообщает BoxingScene.

Лишить чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) Головкина пояса IBF (Международной боксерской федерации) было решено на заседании специальной группы, созданной организацией. Решение было принято из-за того, что казахстанец отказался проводить защиту титула с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко.

5 мая Геннадий Головкин провел бой против Ванеса Мартиросяна из США и нокаутировал соперника во 2-м раунде, однако поединок не был санкционирован IBF.

За вакантный титул поспорят два сильнейших боксера в среднем весе, пока Сергей Деревянченко занимает в рейтинге IBF первое место, второе место вакантно, а третьим идет американец Джермалл Чарло из США.