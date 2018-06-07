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У лучшего боксера мира отобрали титул за отказ драться с украинцем


фото: boxingscene
IBF лишила казахстанца Геннадия Головкина чемпионского титула за отказ встречаться с украинцем Сергеем Деревянченко

Об этом сообщает BoxingScene.

Лишить чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) Головкина пояса IBF (Международной боксерской федерации) было решено на заседании специальной группы, созданной организацией. Решение было принято из-за того, что казахстанец отказался проводить защиту титула с обязательным претендентом украинцем Сергеем Деревянченко.

5 мая Геннадий Головкин провел бой против Ванеса Мартиросяна из США и нокаутировал соперника во 2-м раунде, однако поединок не был санкционирован IBF.

За вакантный титул поспорят два сильнейших боксера в среднем весе, пока Сергей Деревянченко занимает в рейтинге IBF первое место, второе место вакантно, а третьим идет американец Джермалл Чарло из США.

  • 36-летний Головкин остается чемпионом мира WBC и WBA и считается сильнейшим боксером мира независимо от весовых категорий по самой престижной версии - журнала The Ring. Второе место в престижном рейтинге занимает украинец Василий Ломаченко.
  • 32-летний Сергей Деревянченко провел на профессиональном ринге 12 боев и во всех одержал победы, боксер родился в Феодосии, однако после аннексии Крыма продолжает выступать за Украину.
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