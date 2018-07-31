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У Порошенко заработал избирательный штаб, кампанией будет руководить Грынив


фото: EPA
Избирательный штаб Петра Порошенко уже заработал, а его избирательной кампанией будет руководить народный депутат Игорь Грынив

Об этом заявил заместитель главы парламентской фракции БПП Сергей Березенко, передает "Главком".

"Мы только-только собираемся начинать кампанию, ибо сейчас сконцентрированы на другом. Прежде всего, речь идет о получении нашей церковью автокефалии. Я считаю, что это сегодня важнее для всей нации., - сказал Березенко.

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При этом депутат добавил, что глава штаба пока не определен, а Порошенко будет "больше, чем кандидатом".

"Честно говоря, мы пока не определились с кандидатурой, но точно все до одного фигуранты наших штабов, начиная с 2014 года, будут участвовать в этом процессе. Просто каждый будет иметь свой отрезок работы. Можно сказать, что Петр Порошенко является кандидатом в президенты в своем штабе. Возможно, немножко больше, чем просто кандидатом. Потому окончательные и базовые решения не могут приниматься без его участия", - рассказал Березенко.

Заместитель главы парламентской фракции БПП также объяснил, что будет входить в обязанности Игоря Грынива на должности руководителя кампании.

"Есть различие между руководителем кампании и руководителем штаба. Штаб - это как войско, это исключительно тактика. А кампания - это планирование и стратегия. Господин Грынив как раз и является классическим руководителем кампании", - отметил Березенко.

  • Напомним, в конце 8 сессии работы Верховной Рады действующего созыва спикер Андрей Парубий заявил, что за обновления состава Центральной избирательной комиссии депутаты проголосуют в сентябре после начала 9 сессии.
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