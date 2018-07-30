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Убийство 16-летней девочки на Оболони: подозреваемому грозит пожизненное заключение

Полиция Киева объявила подозрение жителю столицы в умышленном убийстве несовершеннолетней девочки в Оболонском районе столицы

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Расследуя уголовное производство, начатое по статье "Умышленное убийство", правоохранители установили мужчину, который может быть причастен к совершению тяжкого преступления. Им оказался ранее судимый киевлянин, 1964 года рождения.

"Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. По согласованию с процессуальным прокурором данному лицу объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Проводятся необходимые следственные действия и назначены судебные экспертизы", - отметил заместитель руководителя ГУ Национальной полиции в Киеве Александр Пивовар.

За Уголовным кодексом Украины, преступление по статье "Умышленное убийство" совершенное с особой жестокостью и сопряженное с изнасилованием, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

  • Напомним, на Минском шоссе, в лесополосе обнаружили труп 16-летней девочки 2002 года рождения. Девочка приехала в Киев в гости к родственникам из Закарпатской области, и вечером решила сделать пробежку, но домой не вернулась и не отвечала на звонки.
  • Впоследствии в интернете появилось видео допроса подозреваемого. По его словам, он выгуливал собаку и заметил эту девушку на пробежке. На видео мужчина рассказывает о своих действиях без всякого сожаления.
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