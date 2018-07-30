Убийство 16-летней девочки на Оболони: подозреваемому грозит пожизненное заключение

30 июля, 2018, 16:47

Полиция Киева объявила подозрение жителю столицы в умышленном убийстве несовершеннолетней девочки в Оболонском районе столицы

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Расследуя уголовное производство, начатое по статье "Умышленное убийство", правоохранители установили мужчину, который может быть причастен к совершению тяжкого преступления. Им оказался ранее судимый киевлянин, 1964 года рождения.

"Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания. По согласованию с процессуальным прокурором данному лицу объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Проводятся необходимые следственные действия и назначены судебные экспертизы", - отметил заместитель руководителя ГУ Национальной полиции в Киеве Александр Пивовар.

За Уголовным кодексом Украины, преступление по статье "Умышленное убийство" совершенное с особой жестокостью и сопряженное с изнасилованием, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.