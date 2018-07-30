Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки. На допросе он говорил шокирующие вещи, - СМИ
30 июля, 2018, 08:20
Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки на столичной Оболони
Об этом сообщает ТСН.
Им оказался 54-летний мужчина, который ранее уже был подсудимым.
В интернете появилось видео допроса подозреваемого.
По его словам, он выгуливал собаку и заметил эту девушку на пробежке. На видео мужчина рассказывает о своих действиях без всякого сожаления.
"Я с ней познакомился. Спросил куда такая красивая идет. Потом я предложил ей заняться любовью. Она сказала, что не хочет. Мне не то, что не по себе стало. Как-то неудобно. И я ее потом взял руками", - сказал задержанный.
- Напомним, на Минском шоссе, в лесополосе обнаружили труп 16-летней девочки 2002 года рождения. Девочка приехала в Киев в гости к родственникам из Закарпатской области, и вчера вечочром решила сделать пробежку, но домой не вернулась и не отвечала на звонки.
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