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Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки. На допросе он говорил шокирующие вещи, - СМИ


фото: стоп-кадр з сюжету ТСН
Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки на столичной Оболони

Об этом сообщает ТСН.

Им оказался 54-летний мужчина, который ранее уже был подсудимым.

В интернете появилось видео допроса подозреваемого.

По его словам, он выгуливал собаку и заметил эту девушку на пробежке. На видео мужчина рассказывает о своих действиях без всякого сожаления.

"Я с ней познакомился. Спросил куда такая красивая идет. Потом я предложил ей заняться любовью. Она сказала, что не хочет. Мне не то, что не по себе стало. Как-то неудобно. И я ее потом взял руками", - сказал задержанный.

  • Напомним, на Минском шоссе, в лесополосе обнаружили труп 16-летней девочки 2002 года рождения. Девочка приехала в Киев в гости к родственникам из Закарпатской области, и вчера вечочром решила сделать пробежку, но домой не вернулась и не отвечала на звонки.
     
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