Задержан подозреваемый в убийстве 16-летней девушки. На допросе он говорил шокирующие вещи, - СМИ

30 июля, 2018, 08:20

Полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки на столичной Оболони

Об этом сообщает ТСН.

Им оказался 54-летний мужчина, который ранее уже был подсудимым.

В интернете появилось видео допроса подозреваемого.

По его словам, он выгуливал собаку и заметил эту девушку на пробежке. На видео мужчина рассказывает о своих действиях без всякого сожаления.

"Я с ней познакомился. Спросил куда такая красивая идет. Потом я предложил ей заняться любовью. Она сказала, что не хочет. Мне не то, что не по себе стало. Как-то неудобно. И я ее потом взял руками", - сказал задержанный.